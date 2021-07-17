Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 14:35
14:31
Общество
Россиянам объяснили, как отличить заражение COVID-19 от побочных эффектов вакцины
14:29
Экономика
Пенсионные накопления россиян будут защищены благодаря новому закону
14:25
Общество
Как убивали последнего царя: 103 года со дня расстрела Николая II и царской семьи
14:24
Общество
Власти Крыма рассказали о разработке уникального пляжного проекта в Евпатории
14:20
Армия
США намерены создать новую крылатую ракету для противостояния России
14:19
Армия
СМИ сообщили о переговорах Путина и Байдена по поводу военных баз России в Средней Азии
14:18
Армия
Минобороны РФ начало переброску медицинского отряда ЦВО в Хакасию
14:15
Общество
Стало известно, кто заменит Таноса в киновселенной Marvel
14:13
Спорт
Французский форвард Жиру перешел в «Милан»
14:12
Происшествия
Подозреваемый в насилии тренер по тхэквондо объяснил ФАН обвинения в свой адрес
Все новости

Более 19 тысяч работников экстренных служб ФРГ задействованы в спасательных операциях

  /   Обновлено: 17 июля 2021 13:49
Происшествия
Более 19 тысяч работников экстренных служб ФРГ задействованы в спасательных операциях
Global Look Press  /  Rupert Oberhäuser via www.imago-/www.imago-images.de

Берлин, 17 июля. Сотрудники экстренных служб продолжают участие в поисково-спасательных операциях в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе ФРГ.

Спасатели разыскивают людей, пропавших после стихии. За все время было проведено более 30 тысяч операций по спасению местных жителей. К ним присоединились сотрудники полиции, они осуществили еще 3,2 тысячи операций. К работам по ликвидации ЧП привлекли военных, а также вертолеты бундесвера, грузовые автомобили и катера.

При разрушительном наводнении погибли не менее 133 человек. Жертв из-за мощных ливней, обрушившихся на территории запада и юго-запада Германии, может быть больше. Обильные дожди привели к разливу нескольких рек, что стало причиной наводнения. Более тысячи человек могли пропасть без вести.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Более 19 тысяч работников экстренных служб ФРГ задействованы в спасательных операциях
германия потоп наводнение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru