Более 19 тысяч работников экстренных служб ФРГ задействованы в спасательных операциях

Берлин, 17 июля. Сотрудники экстренных служб продолжают участие в поисково-спасательных операциях в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе ФРГ.

Спасатели разыскивают людей, пропавших после стихии. За все время было проведено более 30 тысяч операций по спасению местных жителей. К ним присоединились сотрудники полиции, они осуществили еще 3,2 тысячи операций. К работам по ликвидации ЧП привлекли военных, а также вертолеты бундесвера, грузовые автомобили и катера.

При разрушительном наводнении погибли не менее 133 человек. Жертв из-за мощных ливней, обрушившихся на территории запада и юго-запада Германии, может быть больше. Обильные дожди привели к разливу нескольких рек, что стало причиной наводнения. Более тысячи человек могли пропасть без вести.