Яна Кошкина выложила пикантное фото и взбудоражила поклонников

Москва, 17 июля. Актриса театра и кино Яна Кошкина, известная своими ролям в сериалах «ЧОП» и «Домашний арест», отдыхает на одном из курортов. Фотография появилась в Instagram знаменитости.

31-летняя звезда шоу «Однажды в России» и начинающая театральная актриса Театра на Бронной давно имеет целую армию поклонников. Количество ее фанатов растет в геометрической прогрессии благодаря не только ее актерскому таланту, но и выдающимся физическим данным.

На снимке Яна Кошкина присела на бортик бассейна, повернувшись к подписчикам спиной, показав свою шикарную фигуру. Для фото актриса выбрала откровенный черный купальник.

На снимке Кошкина игриво смотрит в камеру.

Она подписала публикацию, акцентируя внимание на том, что уже около месяца не публиковала записи в своем блоге.

«С возвращением меня в Instagram. Скучали?» — указала она.

Поклонникам фотография пришлась по вкусу. Они осыпали ее комплиментами, подчеркнув, что формы их любимой актрисы сведут с ума любого и выигрышно смотрятся в купальнике.

«Орех четкий», «Прекрасный вид сзади», «Отменное фото», — не стесняясь, пишут фолловеры.

Фанаты признались, что очень соскучились по публикациям звезды. Они попытались выведать у артистки, почему она так давно ничего не выкладывала. Некоторые и вовсе предположили, что девушка заразилась коронавирусом. Яна Кошкина никак не прояснила ситуацию.

Ранее сообщалось, как обрести популярность в Instagram с помощью новой функции.