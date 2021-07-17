Ученые из США обнаружили у собак врожденные способности к контакту с человеком

Вашингтон, 17 июля. Собаки способны понимать человеческие жесты, заявили американские специалисты из Университета Дьюка в США.

Эксперты никогда не отрицали, что собаки произошли от волков. Их одомашнивание заняло длительное время и являлось сложным процессом, в результате которого животные усвоили определенные характеристики.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого изучили поведение 37 взрослых волков и 44 щенков собак. Так, ученые указывали пальцем на расположение миски с едой. Почти половина щенков справилась с заданием, однако ни один из волков не смог понять этот жест.

Кинолог Владимир Голубев ранее поделился рекомендациями по воспитанию послушной собаки. Он также рассказал, как правильно выбрать щенка и в каком возрасте его лучше покупать.