Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 14:35
14:31
Общество
Россиянам объяснили, как отличить заражение COVID-19 от побочных эффектов вакцины
14:29
Экономика
Пенсионные накопления россиян будут защищены благодаря новому закону
14:25
Общество
Как убивали последнего царя: 103 года со дня расстрела Николая II и царской семьи
14:24
Общество
Власти Крыма рассказали о разработке уникального пляжного проекта в Евпатории
14:20
Армия
США намерены создать новую крылатую ракету для противостояния России
14:19
Армия
СМИ сообщили о переговорах Путина и Байдена по поводу военных баз России в Средней Азии
14:18
Армия
Минобороны РФ начало переброску медицинского отряда ЦВО в Хакасию
14:15
Общество
Стало известно, кто заменит Таноса в киновселенной Marvel
14:13
Спорт
Французский форвард Жиру перешел в «Милан»
14:12
Происшествия
Подозреваемый в насилии тренер по тхэквондо объяснил ФАН обвинения в свой адрес
Все новости

Лига арабских государств поддержала подготовку Ливии к выборам

Весь мир
Лига арабских государств поддержала подготовку Ливии к выборам
wikipedia.org  /  Estonian Foreign Ministry - Flickr / CC BY 2.0

Нью-Йорк, 17 июня. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт встретился с премьер-министром переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой, чтобы обсудить ситуацию в североафриканской стране.

В частности, договорились, что египетский политик посетит Триполи. Глава ЛАГ, затронув с Дабибой ливийское урегулирование, подчеркнул, что Лига полностью поддерживает подготовку Президентского совета и Правительства национального единства к запланированным на 24 декабря выборам. В свою очередь, премьер добавил, что в сложившейся ситуации североафриканская страна нуждается в содействии арабских братьев.

Абд аль-Хамид Дабиба также поблагодарил генсека международной организации за участие в заседании Совета Безопасности по Ливии. По его мнению, такой жест со стороны Ахмеда Абула Гейта отражает реальный интерес ЛАГ к Триполи.В ответ генеральный секретарь Лиги арабских государств подтвердил полную приверженность сопровождению и поддержке ливийцев в обеспечении безопасности страны после длительного периода беспорядков.

Накануне СБ ООН отметил необходимость проведения избирательного процесса в установленную ранее дату — 24 декабря.Участники заседания призвали Ливию провести свободные, справедливые, всеобъемлющие и вызывающие доверие как президентские, так и парламентские выборы.

Кроме того, в Совете Безопасности ООН подчеркнули роль Президентского совета во всеобъемлющем процессе национального примирения и поприветствовали поддержку Африканского союза, Лиги арабских государств и ЕС. СБ призвал стороны ливийского конфликта незамедлительно вывести иностранные силы и наемников из страны.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Лига арабских государств поддержала подготовку Ливии к выборам
ливия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru