Лига арабских государств поддержала подготовку Ливии к выборам

Нью-Йорк, 17 июня. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт встретился с премьер-министром переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой, чтобы обсудить ситуацию в североафриканской стране.

В частности, договорились, что египетский политик посетит Триполи. Глава ЛАГ, затронув с Дабибой ливийское урегулирование, подчеркнул, что Лига полностью поддерживает подготовку Президентского совета и Правительства национального единства к запланированным на 24 декабря выборам. В свою очередь, премьер добавил, что в сложившейся ситуации североафриканская страна нуждается в содействии арабских братьев.

Абд аль-Хамид Дабиба также поблагодарил генсека международной организации за участие в заседании Совета Безопасности по Ливии. По его мнению, такой жест со стороны Ахмеда Абула Гейта отражает реальный интерес ЛАГ к Триполи.В ответ генеральный секретарь Лиги арабских государств подтвердил полную приверженность сопровождению и поддержке ливийцев в обеспечении безопасности страны после длительного периода беспорядков.

Накануне СБ ООН отметил необходимость проведения избирательного процесса в установленную ранее дату — 24 декабря.Участники заседания призвали Ливию провести свободные, справедливые, всеобъемлющие и вызывающие доверие как президентские, так и парламентские выборы.

Кроме того, в Совете Безопасности ООН подчеркнули роль Президентского совета во всеобъемлющем процессе национального примирения и поприветствовали поддержку Африканского союза, Лиги арабских государств и ЕС. СБ призвал стороны ливийского конфликта незамедлительно вывести иностранные силы и наемников из страны.