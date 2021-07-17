«Пухляш» из Little Big объяснил, почему не готов танцевать стриптиз перед олигархами

Санкт-Петербург, 17 июля. Звезда группы Little Big Дмитрий Красилов признался, что обрел популярность благодаря стриптизу. Артист также объяснил, почему он готов подарить приватный танец не каждому зрителю.

Клип группы Little Big на трек Uno обрел колоссальную популярность перед сорванным участием звезд в конкурсе «Евровидение». Главным украшением музыкального ролика стал Дмитрий Красилов — харизматичный «пухляш» мгновенно завоевал сердца зрителей благодаря танцевальной партии.

Недавно танцор признался, что прославился в студенчестве благодаря приватным танцам, но тогда же он определил, какое табу не готов нарушить.

«Когда я жил в общаге, мои соседи говорили, что лучший приват у меня, станцевать его мне не составляет труда, да я танцевал стриптиз. Но сделать это на коленях олигарха — зашквар. Я не готов настолько радовать людей», — поделился танцор в YouTube-проекте «Ночной контракт».

Красилов также прокомментировал свою нестандартную внешность. Артист признался, что когда-то комплексовал из-за лишних килограммов, но с возрастом ему удалось полюбить себя. Красилов подчеркнул: его не задевает прозвище «пухляш».

С недавних пор артист занимается сольной карьерой. Вокалист группы Little Big Антон Лиссов ранее объяснил, почему звезды прекратили сотрудничество с Красиловым.