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В Госдуме отреагировали на размещение нацистских лозунгов на форме украинских футболистов

  /   Обновлено: 17 июля 2021 13:58
Политика
В Госдуме отреагировали на размещение нацистских лозунгов на форме украинских футболистов
inforeactor.ru  /  Никифорова Анастасия

Москва, 17 июля. Депутат ГД Светлана Журова прокомментировала обязательное размещение на форме футбольных команд Украины нацистских лозунгов.

Стоит отметить, что все украинские футбольные клубы обязали разместить вышеуказанные фразы на спортивной форме своих игроков. Это правило будет действовать как для чемпионата страны, так и для других турниров.

Журова отметила, что это решение является внутренним делом Украины. Российская сторона не может вмешиваться в такие процессы.

«Уверена, что они продолжат смешивать спорт и политику. Лучший наш ответ на такие провокации — статья Владимира Владимировича Путина», — сказала она.

Ранее пользователи Сети заметили, что бывший президент Украины Петр Порошенко, похоже, был пьян во время выступления после футбольного матча между сборными Украины и Англии. В комментариях отнеслись к этому с пониманием.

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