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Меркель посетит пострадавшую от наводнения землю Рейнланд-Пфальц

  /   Обновлено: 17 июля 2021 13:41
Политика
Меркель посетит пострадавшую от наводнения землю Рейнланд-Пфальц
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Берлин, 17 июля. Немецкий канцлер Ангела Меркель намерена 18 июля посетить землю Рейнланд-Пфальц.

Как сообщает издание Bild, визит Меркель в западную часть Германии связан с серьезным наводнением, в результате которого погибли люди.

Мощные ливни прошли на западе и юго-западе Германии в начале недели. В результате из берегов вышли несколько рек, вызвав серьезное наводнение. В результате стихии без вести могли пропасть порядка тысячи местных жителей.

Власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия сообщили о гибели 43 человек, в Рейнланд-Пфальце зафиксировали 90 жертв. Не исключено, что количество погибших может вырасти, так как последствия наводнения все еще устраняют.

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меркель германия наводнение
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