Россиянам назвали альтернативы морю для летнего отдыха по стране

Москва, 17 июля. Направления для путешествий, которые станут альтернативой поездкам на море в летний период по России, назвал туроператор «Алеан».

Спрос в регионы, которые являются неочевидными для путешествий, вырос более чем в 3,5 раза, если сравнивать с показателями 2019 года. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании «Алеан» Илья Уманский.

Лидером в рейтинге набирающих популярность направлений для поездок стал Северный Кавказ. Чаще всего туристы едут в Дагестан и Северную Осетию. Второе место заняла Башкирия. Ее выбрали около 10% отдыхающих. На третьем месте оказалась Карелия, в которую едут 5% туристов. Четвертое место заняла Астрахань, отметил Уманский.

Россиянам ранее рассказали, что нужно знать об отдыхе на отечественных курортах и в Абхазии на фоне пандемии. Эксперты обсудили уровень сервиса, стоимость и коронавирусные ограничения.