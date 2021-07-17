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Россиянам назвали альтернативы морю для летнего отдыха по стране
Общество
Россиянам назвали альтернативы морю для летнего отдыха по стране
pixabay.com

Москва, 17 июля. Направления для путешествий, которые станут альтернативой поездкам на море в летний период по России, назвал туроператор «Алеан».

Спрос в регионы, которые являются неочевидными для путешествий, вырос более чем в 3,5 раза, если сравнивать с показателями 2019 года. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании «Алеан» Илья Уманский.

Лидером в рейтинге набирающих популярность направлений для поездок стал Северный Кавказ. Чаще всего туристы едут в Дагестан и Северную Осетию. Второе место заняла Башкирия. Ее выбрали около 10% отдыхающих. На третьем месте оказалась Карелия, в которую едут 5% туристов. Четвертое место заняла Астрахань, отметил Уманский.

Россиянам ранее рассказали, что нужно знать об отдыхе на отечественных курортах и в Абхазии на фоне пандемии. Эксперты обсудили уровень сервиса, стоимость и коронавирусные ограничения.

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туризм море путешествие
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