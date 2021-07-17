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Малыш-дикобраз появился на свет в брянском зоопарке
Общество
Малыш-дикобраз появился на свет в брянском зоопарке
pixabay.com

Брянск, 17 июля. Семья дикобразов в зоопарке на Кургане пополнилась детенышем. Родители тщательно прячут кроху от посторонних глаз.

Сотрудники зоопарка рассказали, что, несмотря на гиперопеку родителей, любопытный детеныш-дикобраз выползает из укрытия и пытается исследовать новый для него окружающий мир. За его здоровьем и питанием тщательно следят специалисты.

Работники зверинца также разъяснили, что дикобразы уже рождаются с мягкими иголками, которые уже со временем становятся твердыми. Во взрослом возрасте от них можно получить серьезные травмы.

Амурская тигрица из парка «Белый лев» в Приморье впервые родила сразу четверых котят. Детеныши появились на свет здоровыми и сильными.

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