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Пашинян заявил о намерениях Азербайджана развязать войну в Нагорном Карабахе

  /   Обновлено: 17 июля 2021 13:43
Армия
Пашинян заявил о намерениях Азербайджана развязать войну в Нагорном Карабахе
primeminister.am  /  Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Ереван, 17 июля. Азербайджанская сторона намерена начать новый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе и на азербайджано-армянской границе, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, Ереван открыт для возобновления переговоров с Баку по Нагорному Карабаху, однако в Азербайджане пока что никак на это не отреагировали. Намерения азербайджанской стороны развязать войну подтверждаются обострением ситуации на нахичеванском участке, который находится на границе страны с Арменией, добавил Пашинян.

Ранее сообщалось, что количество обстрелов и в Нагорном Карабахе, и на армяно-азербайджанской границе увеличивается. При этом в Баку возлагают ответственность за эскалацию конфликта на армянскую сторону.

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Армения азербайджан нагорный карабах пашинян
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