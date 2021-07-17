Пашинян заявил о намерениях Азербайджана развязать войну в Нагорном Карабахе

Ереван, 17 июля. Азербайджанская сторона намерена начать новый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе и на азербайджано-армянской границе, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, Ереван открыт для возобновления переговоров с Баку по Нагорному Карабаху, однако в Азербайджане пока что никак на это не отреагировали. Намерения азербайджанской стороны развязать войну подтверждаются обострением ситуации на нахичеванском участке, который находится на границе страны с Арменией, добавил Пашинян.

Ранее сообщалось, что количество обстрелов и в Нагорном Карабахе, и на армяно-азербайджанской границе увеличивается. При этом в Баку возлагают ответственность за эскалацию конфликта на армянскую сторону.