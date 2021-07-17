Курбан Бердыев отреагировал на слухи о подписании контракта с РФС

Москва, 17 июля. Бывший главный тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев ушел от ответа на вопрос, зачем он прилетел в Москву.

Ранее стало известно, что 68-летний специалист прилетит из Алма-Аты в российскую столицу для переговоров с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым. Бердыева называют одним из самых вероятных преемников экс-тренера сборной России Станислава Черчесова.

Наставнику может быть предложено краткосрочное соглашение до конца отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года, однако сам Бердыев отказался отвечать на вопрос о целях визита в столицу. Он отреагировал на слухи о подписании контракта с РФС, заявив, что прибыл в страну «по личным делам», передает «Чемпионат».

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу. Преемником Черчесова, по его мнению, должен стать бывший тренер красно-белых Доменико Тедеско.