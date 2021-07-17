Литовкин объяснил, для чего Россия разработала плавающий танк «Спрут-СДМ1»

Москва, 17 июля. Новейший плавающий танк «Спрут-СДМ1» от Ростеха прошел первый этап испытаний. Уже можно назвать главные преимущества боевой единицы, отметил полковник в отставке Виктор Литовкин.

Разработка может похвастаться высокими водоходными качествами, которые были продемонстрированы во время испытаний в Черном море, передает сайт 360tv.ru. В скором времени специалисты приступят ко второму этапу тестирования танка, во время которого будут проверяться возможности 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25.

Этот легкий плавающий танк является уникальной боевой машиной и мощным оружием, отметил военный эксперт Виктор Литовкин. Россия разработала «Спрут-СДМ1» для оперативного десантирования с воздуха на землю. Это является главным преимуществом нового российского танка, уточнил эксперт в эфире радио Sputnik.

«Подобные танки в мире есть, но такого мощного, с таким стволом, нет ни у кого», — добавил Виктор Литовкин.

Ранее стало известно, что новейший российский плавающий танк «Спрут-СДМ1» может полностью завершить государственные испытания уже в начале 2022 года. После этого боевая единица выйдет на серийное производство.