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Литовкин объяснил, для чего Россия разработала плавающий танк «Спрут-СДМ1»

  /   Обновлено: 17 июля 2021 13:32
Армия
Литовкин объяснил, для чего Россия разработала плавающий танк «Спрут-СДМ1»
rostec.ru  /  Rostec

Москва, 17 июля. Новейший плавающий танк «Спрут-СДМ1» от Ростеха прошел первый этап испытаний. Уже можно назвать главные преимущества боевой единицы, отметил полковник в отставке Виктор Литовкин.

Разработка может похвастаться высокими водоходными качествами, которые были продемонстрированы во время испытаний в Черном море, передает сайт 360tv.ru. В скором времени специалисты приступят ко второму этапу тестирования танка, во время которого будут проверяться возможности 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25.

Этот легкий плавающий танк является уникальной боевой машиной и мощным оружием, отметил военный эксперт Виктор Литовкин. Россия разработала «Спрут-СДМ1» для оперативного десантирования с воздуха на землю. Это является главным преимуществом нового российского танка, уточнил эксперт в эфире радио Sputnik.

«Подобные танки в мире есть, но такого мощного, с таким стволом, нет ни у кого», — добавил Виктор Литовкин.

Ранее стало известно, что новейший российский плавающий танк «Спрут-СДМ1» может полностью завершить государственные испытания уже в начале 2022 года. После этого боевая единица выйдет на серийное производство.

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литовкин танки спрут-сдм1
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