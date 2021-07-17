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Происшествия
Подозреваемый в насилии тренер по тхэквондо объяснил ФАН обвинения в свой адрес
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Подозреваемый в насилии тренер по тхэквондо объяснил ФАН обвинения в свой адрес
Происшествия
Подозреваемый в насилии тренер по тхэквондо объяснил ФАН обвинения в свой адрес
pixabay.com  / 

Санкт-Петербург, 17 июля. История с обвинениями в сексуальном насилии тренера получила продолжение. Подозреваемый в насилии тренер по тхэквондо объяснил ФАН обвинения в свой адрес.

«Я не знаю, с чем это может быть связано, видимо, с психологической неустойчивостью самой девочки и родителя [написавшего заявление]», — сказал в разговоре с корреспондентом ФАН тренер Ренат Тухватуллин.

Тухватуллин добавил, что сейчас он находится за городом и отдыхает с семьей.

Ранее ФАН сообщал о том, что в полицию Северной столицы обратилась мать 17-летней школьницы. Женщина заявила, что ее дочь мог изнасиловать спортивный тренер.

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санкт-петербург тренер
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