Санкт-Петербург, 17 июля. История с обвинениями в сексуальном насилии тренера получила продолжение. Подозреваемый в насилии тренер по тхэквондо объяснил ФАН обвинения в свой адрес.

«Я не знаю, с чем это может быть связано, видимо, с психологической неустойчивостью самой девочки и родителя [написавшего заявление]», — сказал в разговоре с корреспондентом ФАН тренер Ренат Тухватуллин.

Тухватуллин добавил, что сейчас он находится за городом и отдыхает с семьей.

Ранее ФАН сообщал о том, что в полицию Северной столицы обратилась мать 17-летней школьницы. Женщина заявила, что ее дочь мог изнасиловать спортивный тренер.