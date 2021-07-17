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Анатолий Вассерман предрек поражение усилившимся в Афганистане талибам
Общество
Анатолий Вассерман предрек поражение усилившимся в Афганистане талибам
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Своим отказом учитывать интересы других этнических, религиозных культурных групп боевики радикального движения «Талибан»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ) настраивают против себя большинство жителей Афганистана. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал сообщение американских разведывательных служб о том, что в будущем талибы могут установить контроль над большей частью территории Афганистана.

«Во время вьетнамской войны одна из антивоенных группировок в Соединенных Государствах Америки (Соединенных Штатах Америки. — Прим. ФАН) называлась Weathermen — метеорологи. Девизом этой группы было: «Не надо быть метеорологом, чтобы сказать, что уже идет дождь». Так вот, не надо знакомиться с разведывательными данными, чтобы сказать, что талибы уже могут установить контроль над большей частью Афганистана», — заявил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что борьба за власть проходит в условиях большой нестабильности в данном регионе.

«Сейчас талибы действительно имеют хорошие шансы взять в свою власть практически весь Афганистан. Другое дело, что вряд ли это надолго. В этой стране очень много очень разных этнических, религиозных культурных групп. Там может быть хоть что-то похожее на спокойствие только до тех пор, пока эти группы как-то между собой балансируют, хоть в какой-то мере учитывают интересы друг друга», — пояснил собеседник ФАН.

Анатолий Вассерман предрек поражение усилившимся в Афганистане талибам
Федеральное агентство новостей  / 

В завершение он предположил, какой конец ждет боевиков укрепившегося сейчас радикального движения.

«Талибы пока принципиально отказываются учитывать интересы других группировок, а это значит, что они довольно скоро восстановят против себя большинство жителей Афганистана, и кончится дело тем, что их тоже задавят», — резюмировал политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман прокомментировал вывод войск США из Афганистана. Эксперт связывает такое решение Белого дома с достижением главной цели — полной дестабилизации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан вассерман талибы
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