Продюсер Сазыкина опровергла новые данные о состоянии Заворотнюк

Москва, 17 июля. Продюсер, PR-директор центра Mediastar Олеся Сазыкина проверила информацию о состоянии популярной актрисы Анастасии Заворотнюк и опровергла новые заявления.

Новости о тяжелобольной звезде сериала «Моя прекрасная няня» выходят крайне редко, и чаще всего одна опровергает другую. Некоторое время назад друг семьи, режиссер Анатолий Демидов, рассказал, что она практически лишилась волос и передвигается с помощью инвалидного кресла. Сазыкина не верит мужчине и считает, что он не мог получить информацию из первых уст.

«Я не знаю, кто такой Анатолий Демидов и какое отношение он имеет к Насте Заворотнюк. Мне кажется, что все его странные комментарии либо результат его бурной фантазии, либо способ пропиариться. К такому выводу я пришла в результате своих логических размышлений», — рассказала продюсер в интервью «Собеседнику».

Сазыкина уточнила, что некоторое время назад она сама активно искала любую информацию про Заворотнюк для создания документального фильма. Продюсер не смогла даже лично поговорить с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым. Благодаря небольшому расследованию, ей удалось опровергнуть слова, сказанные якобы знакомым звездной семьи.

«Больше скажу, лучшая подружка Пети — фигуристка Татьяна Навка. Так даже она не видит Заворотнюк. Поэтому я не понимаю, как это удалось Анатолию Демидову. Такое ощущение, что он посчитал себя всемогущим!» — слова Сазыкиной приводит издание «Дни.ру».

Кроме описания внешности Заворотнюк после болезни, Демидов заявил, что артистка лишила мужа наследства в виде загородного особняка в случае ее смерти. Согласно его источникам, новым владельцем элитного загородного дома стала мама актрисы.