Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 14:34
14:31
Общество
Россиянам объяснили, как отличить заражение COVID-19 от побочных эффектов вакцины
14:29
Экономика
Пенсионные накопления россиян будут защищены благодаря новому закону
14:25
Общество
Как убивали последнего царя: 103 года со дня расстрела Николая II и царской семьи
14:24
Общество
Власти Крыма рассказали о разработке уникального пляжного проекта в Евпатории
14:20
Армия
США намерены создать новую крылатую ракету для противостояния России
14:19
Армия
СМИ сообщили о переговорах Путина и Байдена по поводу военных баз России в Средней Азии
14:18
Армия
Минобороны РФ начало переброску медицинского отряда ЦВО в Хакасию
14:15
Общество
Стало известно, кто заменит Таноса в киновселенной Marvel
14:13
Спорт
Французский форвард Жиру перешел в «Милан»
14:12
Происшествия
Подозреваемый в насилии тренер по тхэквондо объяснил ФАН обвинения в свой адрес
Все новости

Продюсер Сазыкина опровергла новые данные о состоянии Заворотнюк
Шоу-бизнес
Продюсер Сазыкина опровергла новые данные о состоянии Заворотнюк
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 17 июля. Продюсер, PR-директор центра Mediastar Олеся Сазыкина проверила информацию о состоянии популярной актрисы Анастасии Заворотнюк и опровергла новые заявления.

Новости о тяжелобольной звезде сериала «Моя прекрасная няня» выходят крайне редко, и чаще всего одна опровергает другую. Некоторое время назад друг семьи, режиссер Анатолий Демидов, рассказал, что она практически лишилась волос и передвигается с помощью инвалидного кресла. Сазыкина не верит мужчине и считает, что он не мог получить информацию из первых уст.

«Я не знаю, кто такой Анатолий Демидов и какое отношение он имеет к Насте Заворотнюк. Мне кажется, что все его странные комментарии либо результат его бурной фантазии, либо способ пропиариться. К такому выводу я пришла в результате своих логических размышлений», — рассказала продюсер в интервью «Собеседнику».

Сазыкина уточнила, что некоторое время назад она сама активно искала любую информацию про Заворотнюк для создания документального фильма. Продюсер не смогла даже лично поговорить с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым. Благодаря небольшому расследованию, ей удалось опровергнуть слова, сказанные якобы знакомым звездной семьи.

«Больше скажу, лучшая подружка Пети — фигуристка Татьяна Навка. Так даже она не видит Заворотнюк. Поэтому я не понимаю, как это удалось Анатолию Демидову. Такое ощущение, что он посчитал себя всемогущим!» — слова Сазыкиной приводит издание «Дни.ру».

Кроме описания внешности Заворотнюк после болезни, Демидов заявил, что артистка лишила мужа наследства в виде загородного особняка в случае ее смерти. Согласно его источникам, новым владельцем элитного загородного дома стала мама актрисы.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Продюсер Сазыкина опровергла новые данные о состоянии Заворотнюк
актриса здоровье заворотнюк сазыкина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru