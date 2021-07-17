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Вопрос об оказании материальной помощи пассажирам Ан-28 рассмотрят 17 июля

  /   Обновлено: 17 июля 2021 13:47
Происшествия
Вопрос об оказании материальной помощи пассажирам Ан-28 рассмотрят 17 июля
 /  Ольга Козлова

Томск, 17 июля. Сегодня в Томске пройдет совещание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос об оказании материальной помощи пассажирам и членам экипажа Ан-28, совершившего жесткую посадку.

В нем примут участие руководитель Росавиации Александр Нерадько и губернатор Томской Области Сергей Жвачкин. Они уже встретились с правительством области, представителями ведомств и организаций гражданской авиации.

Пассажирам Ан-28 уже оказали психологическую помощь. Сотрудникам Следственного комитета и Генпрокуратуры помогли взять пробы топлива и других горюче-смазочных материалов для проведения экспертиз. Также составлены схема происшествия и отчет о повреждениях, сообщили в Росавиации.

Одна из пассажирок рассказала ФАН о случившемся. По словам женщины, никто не получил серьезных травм, в основном все отделались небольшими ушибами и ссадинами.

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томская область ан-28 материальная помощь
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