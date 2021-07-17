Прага, 17 июля. Чехию заставили стать беспомощным государством после выпадов в адрес России, которые оказались бездоказательными, пишет пражское издание Časopis argument.

Как считает автор статьи Иво Шебестик, нынешняя позиция Чехии кому-то выгодна, так как государство фактически оказывается зависимым и не имеет собственных интересов. Чехия сама вредит себе, считает журналист.

По словам автора материала, жители страны ждут «неопровержимых» доказательств по делу о взрывах на военных складах в деревне Врбетице. Власти же устраивают провокации в адрес России, так и не предоставив никаких подробностей расследования.

Россия ответила на недружественные шаги Чехии, которые тут же сказались на республике. В результате Чехии больше нечем ответить, так как все идеи для провокаций она использовала, пишет Иво Шебестик. Фанатично русофобская часть страны вскоре осознала всю опасность ситуации и попыталась дать задний ход, но положение дел лишь ухудшилось.

«Теперь Россия якобы должна вычеркнуть Чехию, которая поступает недружественно, из списка недружественных стран. А еще чешская сторона потребовала возмещения ущерба. Такой презумпции вины не было, пожалуй, даже в правовой системе Чингисхана», — указал журналист.

Ранее представитель Палаты депутатов Чехии Милослава Востра заявила, что Москва приняла оправданное решение после скандала вокруг «дела Врбетице». Об этом говорится в статье Haló noviny.