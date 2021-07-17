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Голландский политолог назвал блефом наличие у США спутникового снимка по делу МН17

  /   Обновлено: 17 июля 2021 13:17
Политика
Голландский политолог назвал блефом наличие у США спутникового снимка по делу МН17
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Амстердам, 17 июля. Позиция США в расследовании дела о крушении Boeing-777 рейса МН17 показывает реальное отношение к России, считает голландский политолог Кейс ван дер Пейл.

Политолог является автором книги «Крушение самолета MH17:Украина и новая холодная война». Как считает Кейс ван дер Пейл, позиция Вашингтона показывает реальный курс на оттеснение России и укрепление своих позиций на Украине.

Эксперт назвал блефом наличие у США спутникового снимка, якобы доказывающего, что по лайнеру действительно выпустили ракету «Бук». На этой версии настаивает обвинение.

Для обнародования разведданных такого уровня нужна долгая процедура сбора, оценки и передачи через военные инстанции, но в ситуации с МН17 работает «пропагандистская машина». Кейс ван дер Пейл уверен, что решение по этому делу уже есть, так как оно заранее предрешено. Судьи сделают все возможное, чтобы подозреваемые были признаны виновными, а Москву привлекли к ответственности.

Ранее эксперт Артем Куреев заявил, что дело МН17 продолжат использовать для давления на Россию и создания негативного имиджа страны. Таким образом трагедия с авиакатастрофой стала частью антироссийской пропаганды.

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россия сша мн17
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