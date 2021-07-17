Милонов указал губернатору Куйвашеву на недопустимость запрета Крестного хода

Право на свободу вероисповедания священно, и даже пандемия коронавируса не отменяет этого факта. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошел запрещенный властями Свердловской области Крестный ход в память о гибели царской семьи, расстрелянной в подвале дома Ипатьевых 103 года назад. Глава региона Евгений Куйвашев неоднократно указывал митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению (Кульбергу) на необходимость соблюдать запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек из-за распространения коронавирусной инфекции. Церковный иерарх признал правоту губернатора, однако после проведения ночной литургии заявил прихожанам, чтобы те шли туда, «куда влечет их сердце», и пусть это «будет неорганизованно». В итоге часть верующих по тротуару и разрозненными группами пошла вслед за митрополитом к Ганиной Яме — месту, где большевики захоронили останки царской семьи и где сейчас находится монастырь.
Милонов объяснил, почему владыка Евгений все-таки не отказался от крестного хода, несмотря на все эпидемиологические риски и прямой запрет властей.
«Потому что это традиция, — подчеркнул депутат. — А губернатору вместо примитивного запрещения мероприятия следовало предпринять шаги к тому, чтобы сделать его более безопасным. Например, проконтролировать ношение масок верующими во время хода и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра».
Парламентарий убежден, что «ничего страшного бы не произошло», поскольку люди находились не в помещении, а гуляли на свежем воздухе.
«Вон в клубах ночных такие скоморохи отплясывают, что мама не горюй! — возмущен собеседник ФАН. — И все это в условиях полнейшей духоты и давки! Властям Свердловской области следовало бы обратить свое внимание именно на это и навести, наконец, порядок! А что в кальянных творится? А в рюмочных? Вот где действительно бардак! Бороться же с верующими людьми, которые вышли почтить память последнего убитого царя — это ненормально».
Милонов заявил, что прихожане без вопросов выполнили бы требования властей по соблюдению социальной дистанции и ношению масок, если бы те были озвучены вместо требований разойтись домой.
«Люди, пришедшие почтить царя-мученика, даже сочли бы символичным и праведным это небольшое притеснение! — убежден депутат. — Николая II и его семью тоже в свое время гнали и притесняли! Властям следовало выдвинуть требования к собравшимся, а не просто запрещать им выходить на улицы».
При этом парламентарий предостерег от распространения подобной практики на другие массовые публичные мероприятия, не имеющие столь важного религиозного значения для страны.
«Мы не должны удовлетворять чьи-то хотелки, связанные с желанием покричать с плакатами на главной улице города, — заявил собеседник ФАН. — Это другое! Право же на свободу вероисповедания является священным, и губернатору Куйвашеву, вместо того, чтобы идти на конфликт с митрополитом, следовало прийти с ним к консенсусу относительно формата Крестного хода».