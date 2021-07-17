Милонов указал губернатору Куйвашеву на недопустимость запрета Крестного хода

Право на свободу вероисповедания священно, и даже пандемия коронавируса не отменяет этого факта. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошел запрещенный властями Свердловской области Крестный ход в память о гибели царской семьи, расстрелянной в подвале дома Ипатьевых 103 года назад. Глава региона Евгений Куйвашев неоднократно указывал митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению (Кульбергу) на необходимость соблюдать запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек из-за распространения коронавирусной инфекции. Церковный иерарх признал правоту губернатора, однако после проведения ночной литургии заявил прихожанам, чтобы те шли туда, «куда влечет их сердце», и пусть это «будет неорганизованно». В итоге часть верующих по тротуару и разрозненными группами пошла вслед за митрополитом к Ганиной Яме — месту, где большевики захоронили останки царской семьи и где сейчас находится монастырь.

Милонов объяснил, почему владыка Евгений все-таки не отказался от крестного хода, несмотря на все эпидемиологические риски и прямой запрет властей.

«Потому что это традиция, — подчеркнул депутат. — А губернатору вместо примитивного запрещения мероприятия следовало предпринять шаги к тому, чтобы сделать его более безопасным. Например, проконтролировать ношение масок верующими во время хода и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра».

Парламентарий убежден, что «ничего страшного бы не произошло», поскольку люди находились не в помещении, а гуляли на свежем воздухе.

«Вон в клубах ночных такие скоморохи отплясывают, что мама не горюй! — возмущен собеседник ФАН. — И все это в условиях полнейшей духоты и давки! Властям Свердловской области следовало бы обратить свое внимание именно на это и навести, наконец, порядок! А что в кальянных творится? А в рюмочных? Вот где действительно бардак! Бороться же с верующими людьми, которые вышли почтить память последнего убитого царя — это ненормально».

Ирина Романовская / Ирина Романовская

Милонов заявил, что прихожане без вопросов выполнили бы требования властей по соблюдению социальной дистанции и ношению масок, если бы те были озвучены вместо требований разойтись домой.

«Люди, пришедшие почтить царя-мученика, даже сочли бы символичным и праведным это небольшое притеснение! — убежден депутат. — Николая II и его семью тоже в свое время гнали и притесняли! Властям следовало выдвинуть требования к собравшимся, а не просто запрещать им выходить на улицы».

При этом парламентарий предостерег от распространения подобной практики на другие массовые публичные мероприятия, не имеющие столь важного религиозного значения для страны.