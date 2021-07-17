Руководителей электроэнергетической компании Ливии обвинили в коррупции

Триполи, 17 июля. Должностные лица в General Electricity Company of Libya (GECOL) проходят виновными по делу о растрате государственных средств.

Служба внутренней безопасности в четверг, 15 июля, объявила об аресте двух высших менеджеров компании. Их заподозрили в получении взяток и «черных сделках» с частными предпринимателями. Доказательства и юридические документы, подтверждающие вину, переданы следователям.

Генеральная прокуратура накануне допросила нескольких сотрудников и должностных лиц в руководстве компании GECOL. В ходе дознания подтвердилось, что задержанные тратили бюджетные деньги нецелевым образом и получали средства в обмен на заключение договоров. До окончания расследования они останутся под арестом.

В заявлении Службы внутренней безопасности сообщается, что эти меры направлены на «облегчение страданий граждан в отношении проблем с электроэнергией». Ведомство подтвердило, что ряд руководителей и владельцев компаний, заключающих контракты с General Electricity, вызывают у них немало подозрений. Служба безопасности продолжит преследования виновных в коррупции.

Энергетический сектор Ливии известен нечистыми на руку сотрудниками. Счетная палата в отчете за 2017 год обвинила руководство GECOL в растрате госсредств и неэффективном функционировании.

Преследование коррупционеров происходит на фоне кризиса в предоставлении электричества. Из-за технических сбоев в ряде городов свет отключают на несколько часов.