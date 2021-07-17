Некоторые россияне с 1 августа смогут рассчитывать на прибавку к пенсии

Москва, 17 июля. Перерасчет пенсии работающим пенсионерам произведут в России с 1 августа, заявила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Выплаты увеличат только тем гражданам, которые официально работали в 2020 году. Сумма прибавки зависит от зарплаты пенсионера. Таким образом, чем выше доход, тем больше будет начисление, передает Life.

При этом размер прибавки ограничен, отметила Красовская. Установлены максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента, которые учитываются Пенсионным фондом России (ПФР) при беззаявительном перерасчете страховой пенсии. До следующего года максимальное количество баллов — 3,0.

Социальная доплата для некоторых категорий пенсионеров будет назначаться с 2022 года в беззаявительном порядке. Оформить ее можно через портал «Госуслуги».