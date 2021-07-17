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Мэр Сочи привился от коронавируса

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:56
Общество
Мэр Сочи привился от коронавируса
admkrai.krasnodar.ru

Сочи, 17 июля. Глава города Сочи привился от коронавирусной инфекции на одном из пунктов вакцинации. Он призвал горожан сделать прививку.

Мэр города Сочи Алексей Копайгородский прошел процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своем канале в мессенджере Telegram. В своей публикации он также оценил работу пунктов вакцинации.

«Пункты вакцинации в Сочи стабильно работают, вакциной обеспечены, также медикам помогают волонтеры, за что им большое спасибо», — написал градоначальник.

Вакцинация является эффективным способом защиты организма от коронавируса. Как сообщалось ранее, в Москве полный цикл вакцинации прошли более двух миллионов человек.

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вакцинация Алексей Копайгородский коронавирус
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