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Жертвами ДТП с грузовиком под Рязанью стали три человека

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:55
Происшествия
Жертвами ДТП с грузовиком под Рязанью стали три человека
Невские Новости  /  Александра Лашко

Рязань, 17 июля. Легковушка и большегруз попали в серьезную аварию на 322-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области. В результате на месте происшествия погибли три человека.

В полиции рассказали, что 55-летний москвич иномарки Skoda выехал на полосу встречного движения, где врезался в Камаз. За рулем был 22-летний водитель.

Смертельные травмы получили водитель легковушки, а также 49-летняя женщина и 75-летний мужчина — пассажиры легкового автомобиля. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Сотрудники МВД выясняют причины и обстоятельства дорожного инцидента.

Еще одно ДТП с жертвами случилось в Кузбассе накануне. Одним из участников аварии стал мотоциклист, который скончался на месте происшествия, сообщала газета A42.RU.

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