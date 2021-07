Гавана обвинила Байдена в лицемерии: США не смогли уничтожить Кубу

Гавана, 17 июля. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Соединенным Штатам не удалось уничтожить Кубу, несмотря на то, что США потратили на это миллиарды долларов.

Кубинский лидер обвинил президента США Джо Байдена в лицемерии, говоря о его высказываниях в поддержку кубинцев, которые вышли на акции протеста из-за дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости.

Диас-Канель отметил, что санкции, которые администрация США налагает на кубинские компании, а также на иностранные фирмы, которые сотрудничают с кубинским правительством, стали причиной тяжелого экономического положения жителей острова.

Президент Кубы обвинил кубинские реакционные круги во Флориде в лоббировании антикубинских законов и желании уничтожить результаты кубинской революции.

Федеральное агентство новостей /

Президент Канель и кубинский народ получают международную поддержку от множества политических и общественных организаций, лидеров общественного мнения и гражданских активистов.

Акции в поддержку кубинского правительства состоялись в Португалии, Индии, Боливии и ряде других стран.

В Португалии рабочие и студенты в четверг собрались перед посольством Кубы в Лиссабоне, чтобы потребовать прекращения финансовой и торговой блокады США.

В пятницу члены Индийской Федерации студенческой и демократической молодежи вышли на улицы Калькутты, чтобы выразить свою солидарность с Кубинской революцией и осудить попытки США по политической дестабилизации.

Инициатива европейских коммунистических партий (ECPI) заявила, что попытка вмешательства опровергает ложные ожидания администрации президента Джо Байдена изменить политику США в отношении острова. Однако ECPI подчеркивает, что дестабилизирующие действия не могут свести на нет достижения Кубинской революции.

С заявлением в поддержку кубинцев выступило молодежное крыло Лейбористской партии Великобритании и жители Ирландии.

????Statement by the youth wing of the UK Labour Party ????????



Socialists every where must oppose this imperialist campaign for what it is and stand in unwavering solidarity with the Cuban revolution



¡Viva Cuba! pic.twitter.com/ebxJUdcvNG