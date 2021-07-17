Гавана обвинила Байдена в лицемерии: США не смогли уничтожить Кубу

Гавана, 17 июля. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Соединенным Штатам не удалось уничтожить Кубу, несмотря на то, что США потратили на это миллиарды долларов.

Кубинский лидер обвинил президента США Джо Байдена в лицемерии, говоря о его высказываниях в поддержку кубинцев, которые вышли на акции протеста из-за дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости.

«Если бы Байден проявлял искреннюю гуманитарную заботу о кубинском народе, он мог бы отменить 243 разрушительных санкции, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом, в качестве первого шага к прекращению экономической блокады», — сказал президент.

Диас-Канель отметил, что санкции, которые администрация США налагает на кубинские компании, а также на иностранные фирмы, которые сотрудничают с кубинским правительством, стали причиной тяжелого экономического положения жителей острова.

Президент Кубы обвинил кубинские реакционные круги во Флориде в лоббировании антикубинских законов и желании уничтожить результаты кубинской революции.

Федеральное агентство новостей /

Международная поддержка

Президент Канель и кубинский народ получают международную поддержку от множества политических и общественных организаций, лидеров общественного мнения и гражданских активистов.

Акции в поддержку кубинского правительства состоялись в Португалии, Индии, Боливии и ряде других стран.

В Португалии рабочие и студенты в четверг собрались перед посольством Кубы в Лиссабоне, чтобы потребовать прекращения финансовой и торговой блокады США.

«Высокий уровень развития социальной сферы, достигнутый на Кубе, заставляет многие развитые страны краснеть от стыда. Там никто не спит на улицах, нет детей, собирающих мусор, чтобы выжить, здравоохранение доступно для всех, образование широко распространено, а детство и старость защищены», — заявил Густаво Карнейру, член Португальского совета мира и сотрудничества.

В пятницу члены Индийской Федерации студенческой и демократической молодежи вышли на улицы Калькутты, чтобы выразить свою солидарность с Кубинской революцией и осудить попытки США по политической дестабилизации.

Jóvenes estudiantes miembros de la Federación de Estudiantes y de la Federación de Jóvenes Democráticos de la #India del Comité del Estado de Bengala Occidental, muestran su solidaridad con la #RevolucionCubana y en condena a la injerencia de los #EEUU en el proceso de #Cuba pic.twitter.com/KsXBFZGlru — Radio 580 Nicaragua (@radio580nic) July 17, 2021

Инициатива европейских коммунистических партий (ECPI) заявила, что попытка вмешательства опровергает ложные ожидания администрации президента Джо Байдена изменить политику США в отношении острова. Однако ECPI подчеркивает, что дестабилизирующие действия не могут свести на нет достижения Кубинской революции.

«Остров преподал миру уроки международной солидарности, участвуя в миссиях медицинского персонала во многих странах и разрабатывая пять вакцин COVID-19 для борьбы с пандемией», — говорится в заявлении ECPI.

С заявлением в поддержку кубинцев выступило молодежное крыло Лейбористской партии Великобритании и жители Ирландии.