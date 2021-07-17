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Российский пилот Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Великобритании
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Российский пилот Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Великобритании

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:57
Спорт
Российский пилот Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Великобритании
wikipedia.org  /  smtfhw / CC BY-SA 2.0

Лондон, 17 июля. Роберт Шварцман одержал победу в первой спринтерской гонке этапа «Формулы-2» в британском Сильверстоуне.

Российский пилот Роберт Шварцман, представляющий команду Prema Racing, выиграл первую спринтерскую гонку четвертого этапа чемпионата «Формулы-2», который проходит на автодроме в Сильверстоуне. Он выбился в лидеры благодаря рывку по внутренней траектории и, несмотря на несколько рестартов, не упустил преимущество.

Вторым финишировал Юри Випс из команды Hitech GP. Третье место занял Кристиан Лундгор, выступающий за ART. Благодаря победе Шварцман вышел на второе место в общем зачете «Формулы-2», который возглавляет его партнер по команде Оскар Пиастри.

Ранее Андрей Аршавин оценил игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы на Евро-2020. В трех матчах континентального первенства нападающий забил один гол.

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