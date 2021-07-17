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Кириенко заявил, что поступление в вузы стало справедливее благодаря ЕГЭ

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:59
Общество
Кириенко заявил, что поступление в вузы стало справедливее благодаря ЕГЭ
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июля. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сделал поступление в высшие учебные заведения России более справедливым.

Об этом заявил первый замруководителя Администрации президента (АП) Сергей Кириенко. При этом в последние несколько лет учащихся «натаскивают» на сдачу экзамена. Это приводит к тому, что фокус образования смещается, добавил Кириенко.

Министерство образования и науки России готовит изменения правил приема в высшие учебные заведения. Нововведения будут касаться ЕГЭ. Некоторые из поступающих смогут отказаться от сдачи экзамена в такой форме, сообщалось ранее.

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кириенко егэ вузы
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