Перспективного хоккеиста Логана Майлу списали со счетов девять клубов НХЛ

Нью-Джерси, 17 июля. Перспективного шведского защитника Логана Майлу отказались выбирать около девяти клубов на предстоящем драфте новичков Национальной хоккейной лиги.

Главной причиной такого решения со стороны генеральных менеджеров называют возбужденное против хоккеиста уголовное дело в Швеции. Майлу, играя на севере страны, распространил среди одноклубников интимное фото, после чего девушка, попавшая в кадр, обратилась в полицию, передает The Athletic.

Майлу признали виновным, однако позволили ему продолжить играть в хоккей. НХЛ выступает против насилия, скандалов на расовой почве. Комиссионер Гэрри Беттмэн ни раз озвучивал жесткую позицию по этому вопросу.

Ранее стало известно, что «Питтсбург» обезопасит россиянина Евгения Малкина от драфта расширения НХЛ. Он состоится в ночь на 22 июля.