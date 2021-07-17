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Росстат перечислил регионы с самой высокой продолжительностью жизни в России
Общество
Росстат перечислил регионы с самой высокой продолжительностью жизни в России
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Москва, 17 июля. Специалисты Росстата провели исследование, где определили ожидаемую продолжительности жизни в регионах России по итогам 2020 года.

Самая высокая продолжительность жизни наблюдалась в Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года). Эксперты отмечают, что в целом по России ожидаемая продолжительность жизни составляет 71,54 года.

Кроме того, этот показатель увеличился и в Севастополе. В прошедшем году там произошла переоценка численности населения. Согласно данным ведомства, продолжительность жизни увеличилась на 14%.

Росстат ранее подсчитал среднюю длительность декрета в России. Так, женщины в среднем находятся в декрете порядка двух с половиной лет.

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продолжительность жизни росстат 2020
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