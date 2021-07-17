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Второй по величине банк США запустил торговлю фьючерсами на биткоин
Экономика
Второй по величине банк США запустил торговлю фьючерсами на биткоин
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 17 июля. Некоторые клиенты Bank of America получили доступ к торговле фьючерсами на самую известную криптовалюту.

Институциональные игроки проявляют осторожность по отношению к фьючерсам на BTC после весеннего падения курса. Однако банковские организации уже предоставляют свою инфраструктуру для торгов с криптовалютой, пишет РБК со ссылкой на издание Coindesk.

Зарубежные источники сообщают, что первые сделки уже были совершены. В качестве торговых партнеров Bank of America может использовать Chicago Mercantile Exchange (CME) Group и Cumberland DRW.

Ряд других крупных банков по всему миру все чаще предлагают финансовые продукты с криптовалютой для своих клиентов. И все же крупные государства еще сомневаются, что биткоин сможет стать частью официальной финансовой системы.

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сша криптовалюта биткоин bank of america
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