Второй по величине банк США запустил торговлю фьючерсами на биткоин

Вашингтон, 17 июля. Некоторые клиенты Bank of America получили доступ к торговле фьючерсами на самую известную криптовалюту.

Институциональные игроки проявляют осторожность по отношению к фьючерсам на BTC после весеннего падения курса. Однако банковские организации уже предоставляют свою инфраструктуру для торгов с криптовалютой, пишет РБК со ссылкой на издание Coindesk.

Зарубежные источники сообщают, что первые сделки уже были совершены. В качестве торговых партнеров Bank of America может использовать Chicago Mercantile Exchange (CME) Group и Cumberland DRW.

Ряд других крупных банков по всему миру все чаще предлагают финансовые продукты с криптовалютой для своих клиентов. И все же крупные государства еще сомневаются, что биткоин сможет стать частью официальной финансовой системы.