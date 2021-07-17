Политолог указал на необходимость введения санкций против участников «Крымской платформы»

Москва, 17 июля. Участников готовящегося на Украине форума «Крымская платформа» необходимо предупредить об ограничительных мерах со стороны Российской Федерации, вне зависимости от ранга.

Соответствующее заявление сделал политолог Сергей Михеев. По его словам, создается международный формат, на котором будет обсуждаться отторжение от российской стороны части ее территории, передает РИА Новости.

«Поэтому к этому надо относиться как к подрывному мероприятию, как к формату, направленному на расчленение России и отторжение части территории, коей является Крым. Из этого<...>заранее заявить, что в отношении всех участников этого мероприятия, вне зависимости от их ранга, Россией будут введены санкции», — подчеркнул он.

Ранее крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что 135 млрд долларов ущерба для Украины от воссоединения Крыма с Россией «взяты с потолка». По его словам, Киев находится в ситуации постоянного и непрерывного информационного давления и придумывания различных инфоповодов, чтобы привлекать к себе внимание.