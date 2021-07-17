Фанаты Крида набросились на Валю Карнавал за разбитое сердце артиста

Москва, 17 июля. Популярный российский артист Егор Крид после откровений о разбитом сердце выпустил рэп-альбом Pussy boy. Послушав треки, поклонники раскрыли личность той, кто бросила певца.

Фанаты уверены, что последние откровения артиста в социальной сети Instagram и душевные треки посвящены одному человеку — 19-летнему блогеру Вале Карнавал. Слухи об их романе ходили давно, однако официального подтверждения не было. Поклонники Крида увидели намек на отношения в строчках одной из песен.

«Ты прячешь под маской себя, Карнавал!» — гласят строчки хита.

За несколько дней до релиза Крид в Stories обвинил бывшую возлюбленную не только в боли, но и в возвращении панических атак. После этого многие поклонники артиста набросились на девушку. Самые активные стали осуждать Карнавал за ее поступки и неподобающее поведение по отношению к их кумиру, хотя нашлись и те, кто не верит в подобные «совпадения».

«Истории Крида про нее? Блин, правда что ли, она ему сердце разбила? Стерва!»; «Как вы с Егором все случайно делаете. Интересно, расстались специально или правда с болью?»; «Эх, так нечеловечно поступить с парнем... Бедный Егор, мучается же!» — эмоционально отметили пользователи соцсети.

Новый альбом получился первым в карьере артиста полностью в стиле рэп. По словам Крида, спустя несколько часов после публикации пластинка заняла первое место на Apple Music.