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Фанаты Крида набросились на Валю Карнавал за разбитое сердце артиста

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:44
Шоу-бизнес
Фанаты Крида набросились на Валю Карнавал за разбитое сердце артиста
instagram.com  /  @egorkreed

Москва, 17 июля. Популярный российский артист Егор Крид после откровений о разбитом сердце выпустил рэп-альбом Pussy boy. Послушав треки, поклонники раскрыли личность той, кто бросила певца.

Фанаты уверены, что последние откровения артиста в социальной сети Instagram и душевные треки посвящены одному человеку — 19-летнему блогеру Вале Карнавал. Слухи об их романе ходили давно, однако официального подтверждения не было. Поклонники Крида увидели намек на отношения в строчках одной из песен.

«Ты прячешь под маской себя, Карнавал!» — гласят строчки хита.

За несколько дней до релиза Крид в Stories обвинил бывшую возлюбленную не только в боли, но и в возвращении панических атак. После этого многие поклонники артиста набросились на девушку. Самые активные стали осуждать Карнавал за ее поступки и неподобающее поведение по отношению к их кумиру, хотя нашлись и те, кто не верит в подобные «совпадения».

«Истории Крида про нее? Блин, правда что ли, она ему сердце разбила? Стерва!»;

«Как вы с Егором все случайно делаете. Интересно, расстались специально или правда с болью?»;

«Эх, так нечеловечно поступить с парнем... Бедный Егор, мучается же!» — эмоционально отметили пользователи соцсети.

Новый альбом получился первым в карьере артиста полностью в стиле рэп. По словам Крида, спустя несколько часов после публикации пластинка заняла первое место на Apple Music.

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Егор Крид звезды Валя Карнавал
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