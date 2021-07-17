Кабмин РФ уточнил критерии создания особых экономических зон

Москва, 17 июля. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных положениях к критериям создания особых экономических зон (ОЭЗ).

Соотношение между государственными инвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1 к 5. Если объем инвестиций составляет от 8 млрд до 20 млрд рублей, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний, говорится в документе кабмина.

Особые экономические зоны создаются для развития экономики, портовой инфраструктуры, туризма, а также высокотехнологичных отраслей. Донастройка критериев позволит эффективнее расходовать бюджет.

Российская экономика вышла на докризисный уровень, заявили ранее аналитики агентства Standard & Poor’s (S&P). Эксперты рассчитывают на дальнейший рост показателей в 3,7%.