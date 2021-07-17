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Украина открестилась от использования «формулы Штайнмайера»
Политика
Украина открестилась от использования «формулы Штайнмайера»
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 17 июля. Депутат Верховной рады Украины Олег Дунда исключил применение «формулы Штайнмайера» в стране.

По мнению парламентария, использование документа не может осуществляться даже при условии прихода к власти пророссийского президента. Дунда сделал заявление на одном из местных телеканалов.

«Формула Штайнмайера» описывает механизм закрепления за Донбассом особого статуса. Документ регламентирует возможную амнистию и проведение выборов на неподконтрольных Украине территориях. Формула частично дублирует отдельные положения Минских соглашений.

Минские договоренности подписали 12 февраля 2015 года. Согласно документу, с территории Донбасса должны вывести все вооруженные формирования, также необходимо провести местные выборы и предоставить региону особый статус в составе Украины. Киев постоянно уклоняется от выполнения соглашений и предлагает противоречащие идеи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обращала внимание на попытки соседнего государства отказаться от выполнения собственных обязательств по реализации договоренностей.

Ранее украинские политологи Константин Бондаренко и Вадим Карасев назвали предположительные даты урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению экспертов, проблема может разрешиться до конца 2021 года.

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