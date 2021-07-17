Украинские конструкторы подняли башню единственному танку Т-64БМ2

Киев, 17 июля. Специалисты были вынуждены поднять на несколько сантиметров башню украинского танка Т-64БМ2, так как крыша мешала нормальному вращению башни, пишет издание Defence Express.

Чтобы достичь необходимой высоты, под башню машины подставили специальное кольцо и усилили броню корпуса. Также танк получил новое моторно-трансмиссионное отделение с дизельным двигателем 6ТД-1. Прошлый мотор уже не справлялся с необходимой подвижностью бронеавтомобиля последних модификаций весом в 45 тыс. килограмм.

Кроме этого, журналисты отмечают, что Т-64БМ2 получил ночной тепловизионный прицел, информационно-управляющую систему «Базальт», а также у танка появилась возможность применения управляемых ракет «Комбат». Кроме того, была смонтирована динамическая защита «Нож», подчеркивают конструкторы.

В данный момент этот Т-64БМ2 существует в единственном экземпляре. Когда будут изготовлены другие образцы, пока не известно. Украинские власти планировали получить танк к началу репетиций парада в Киеве, однако сроки, скорее всего, будут перенесены, отмечают в Defence Express.