Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 13:04
13:03
Происшествия
Суд изберет меру пресечения для москвички по делу о ДТП со сбитыми детьми
13:01
Общество
Врачам США пандемия на руку: Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в Америке
13:00
Спорт
Перспективного хоккеиста Логана Майлу списали со счетов девять клубов НХЛ
12:59
Экономика
Некоторые россияне с 1 августа смогут рассчитывать на прибавку к пенсии
12:56
Общество
Спасателям удалось вызволить застрявшую между зданиями голую американку
12:56
Общество
Мэр Сочи привился от коронавируса
12:55
Происшествия
Жертвами ДТП с грузовиком под Рязанью стали три человека
12:53
Политика
Журавлев о письме жителей омского села Меркель: Не дай бог осуществится ваша мечта
12:53
Общество
Президент Татарстана потребовал ликвидировать перебои с поставками вакцин
12:53
Спорт
Российский пилот Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Великобритании
Все новости

Украинские конструкторы подняли башню единственному танку Т-64БМ2

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:34
Армия
Украинские конструкторы подняли башню единственному танку Т-64БМ2
wikipedia.org  /  Нацгвардія України / CC BY-SA 2.0

Киев, 17 июля. Специалисты были вынуждены поднять на несколько сантиметров башню украинского танка Т-64БМ2, так как крыша мешала нормальному вращению башни, пишет издание Defence Express.

Чтобы достичь необходимой высоты, под башню машины подставили специальное кольцо и усилили броню корпуса. Также танк получил новое моторно-трансмиссионное отделение с дизельным двигателем 6ТД-1. Прошлый мотор уже не справлялся с необходимой подвижностью бронеавтомобиля последних модификаций весом в 45 тыс. килограмм.

Кроме этого, журналисты отмечают, что Т-64БМ2 получил ночной тепловизионный прицел, информационно-управляющую систему «Базальт», а также у танка появилась возможность применения управляемых ракет «Комбат». Кроме того, была смонтирована динамическая защита «Нож», подчеркивают конструкторы.

В данный момент этот Т-64БМ2 существует в единственном экземпляре. Когда будут изготовлены другие образцы, пока не известно. Украинские власти планировали получить танк к началу репетиций парада в Киеве, однако сроки, скорее всего, будут перенесены, отмечают в Defence Express.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Украинские конструкторы подняли башню единственному танку Т-64БМ2
украина танк Т-64БМ2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru