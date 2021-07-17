Ирина Шейк вскоре может стать первой леди США

Москва, 17 июля. Несколько дней назад в международных СМИ появились слухи о том, что роман модели Ирины Шейк и рэпера Канье Уэста закончился.

Несмотря на ожидания фанатов Канье и Ирины, российская модель предложила рэперу «остаться друзьями».

После этого события очевидцами был замечен Канье Уэст на тусовке с друзьями в Сан-Франциско. Свидетели отметили, что несмотря на расставание, рэпер пребывал в хорошем настроении и прекрасно проводил время.

Музыкант и обладатель «Грэмми» тусовался с группой приятелей в клубе Smoke в Сан-Франциско. Они смотрели баскетбольный матч в финале NBA. Уэст, по словам очевидца, был «расслаблен и доволен» на протяжении всего вечера.

Во время вечеринки рэпер встал и произнес проникновенную речь, где выразил свою признательность баскетболисту Крису Полу, который, несмотря на почтенный для баскетбола возраст, продолжает вкладываться в игру по полной.

Такое поведение артиста оправдано. Сегодня все в том же Сан-Франциско, в мишленовском ресторане Mourad в Сан-Франциско пара снова была замечена за поеданием обеда и страстными поцелуями. Что, если не это, может стать лучшим подтверждением неоконченного романа? При этом возлюбленные даже не пытались скрыться, пишет ELLE.

Очевидно, что если отношения пары получат серьезное развитие и выйдут «на новый уровень», то Ирина Шейк вполне может стать первой леди. Ведь не секрет, что Канье снова собирается баллотироваться в президенты США.

Российская модель имеет все шансы стать первоклассной хозяйкой Белого дома. В американских СМИ уже предложили сценаристам мультсериала «Симпсоны», которые, как известно всегда предсказывают будущее, снять об этом серию.

Ранее модель, выложив кадры с новой откровенной фотосессии, похвасталась идеальной фигурой.