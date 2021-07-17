Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 14:33
14:31
Общество
Россиянам объяснили, как отличить заражение COVID-19 от побочных эффектов вакцины
14:29
Экономика
Пенсионные накопления россиян будут защищены благодаря новому закону
14:25
Общество
Как убивали последнего царя: 103 года со дня расстрела Николая II и царской семьи
14:24
Общество
Власти Крыма рассказали о разработке уникального пляжного проекта в Евпатории
14:20
Армия
США намерены создать новую крылатую ракету для противостояния России
14:19
Армия
СМИ сообщили о переговорах Путина и Байдена по поводу военных баз России в Средней Азии
14:18
Армия
Минобороны РФ начало переброску медицинского отряда ЦВО в Хакасию
14:15
Общество
Стало известно, кто заменит Таноса в киновселенной Marvel
14:13
Спорт
Французский форвард Жиру перешел в «Милан»
14:12
Происшествия
Подозреваемый в насилии тренер по тхэквондо объяснил ФАН обвинения в свой адрес
Все новости

Ирина Шейк вскоре может стать первой леди США
Шоу-бизнес
Ирина Шейк вскоре может стать первой леди США
instagram.com  /  @irinashayk

Москва, 17 июля. Несколько дней назад в международных СМИ появились слухи о том, что роман модели Ирины Шейк и рэпера Канье Уэста закончился. 

Несмотря на ожидания фанатов Канье и Ирины, российская модель предложила рэперу «остаться друзьями». 

После этого события очевидцами был замечен Канье Уэст на тусовке с друзьями в Сан-Франциско. Свидетели отметили, что несмотря на расставание, рэпер пребывал в хорошем настроении и прекрасно проводил время. 

Музыкант и обладатель «Грэмми» тусовался с группой приятелей в клубе Smoke в Сан-Франциско. Они смотрели баскетбольный матч в финале NBA. Уэст, по словам очевидца, был «расслаблен и доволен» на протяжении всего вечера.

Во время вечеринки рэпер встал и произнес проникновенную речь, где выразил свою признательность баскетболисту Крису Полу, который, несмотря на почтенный для баскетбола возраст, продолжает вкладываться в игру по полной. 

Такое поведение артиста оправдано. Сегодня все в том же Сан-Франциско, в мишленовском ресторане Mourad в Сан-Франциско пара снова была замечена за поеданием обеда и страстными поцелуями. Что, если не это, может стать лучшим подтверждением неоконченного романа? При этом возлюбленные даже не пытались скрыться, пишет ELLE

Очевидно, что если отношения пары получат серьезное развитие и выйдут «на новый уровень», то Ирина Шейк вполне может стать первой леди. Ведь не секрет, что Канье снова собирается баллотироваться в президенты США. 

Российская модель имеет все шансы стать первоклассной хозяйкой Белого дома. В американских СМИ уже предложили сценаристам мультсериала «Симпсоны», которые, как известно всегда предсказывают будущее, снять об этом серию.  

Ранее модель, выложив кадры с новой откровенной фотосессии, похвасталась идеальной фигурой. 

 

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Шейк вскоре может стать первой леди США
канье уэст ирина шейк первая леди снова вместе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru