Кубинская вакцина показала эффективность от COVID-19. События дня

При разрушительном наводнении на западе Германии погибли не менее 133 человек. Жертв может быть и больше. Обновленные данные опубликовало немецкое издание Bild. По официальной информации, в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия скончались 43 человека, в Рейнланд-Пфальце — не менее 90 жертв. Мощные ливни обрушились на территории запада и юго-запада ФРГ в понедельник. Проливные дожди привели к разливу нескольких рек, что вызвало настоящий потоп. Разрушены мосты и дома, размыты дамбы и дороги. В результате стихии более тысячи человек пропали без вести. Власти обратились к жителям Германии с призывом отказаться от поездок. В стране июльское наводнение уже назвали наиболее разрушительной природной катастрофой со времен Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин на этой неделе направил канцлеру Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона.

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Православные Екатеринбурга вышли на Царский крестный ход

wikipedia.org / Petar Milošević / CC BY-SA 3.0

В Екатеринбурге в ночь расстрела царской семьи прошла литургия у Храма-на-Крови, после чего верующие отправились по маршруту Царского крестного хода. В православном шествии участвовали примерно две тысячи человек. Власти региона ранее рекомендовали отменить ежегодный крестный ход, а Роспотребнадзор запретил мероприятия с участием более 500 человек.

«Часть людей, участвовавших в литургии, отправилась на Ганину Яму пешком, малыми группами, по тротуару. Традиционным крестным ходом это называть нельзя», – сообщили в Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви.

Традиционно Царский крестный ход, в котором обычно участвуют несколько десятков тысяч верующих, проводится в годовщину гибели императора Николая II, расстрелянного в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Православные идут тем же путем, которым 103 года назад везли останки убитых членов царской семьи, а также их слуг, причисленных к лику святых. Протяженность маршрута крестного хода — от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме — 20 километров. Время в пути обычно составляет около четырех-пяти часов.