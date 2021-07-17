Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 13:05
13:03
Происшествия
Суд изберет меру пресечения для москвички по делу о ДТП со сбитыми детьми
13:01
Общество
Врачам США пандемия на руку: Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в Америке
13:00
Спорт
Перспективного хоккеиста Логана Майлу списали со счетов девять клубов НХЛ
12:59
Экономика
Некоторые россияне с 1 августа смогут рассчитывать на прибавку к пенсии
12:56
Общество
Спасателям удалось вызволить застрявшую между зданиями голую американку
12:56
Общество
Мэр Сочи привился от коронавируса
12:55
Происшествия
Жертвами ДТП с грузовиком под Рязанью стали три человека
12:53
Политика
Журавлев о письме жителей омского села Меркель: Не дай бог осуществится ваша мечта
12:53
Общество
Президент Татарстана потребовал ликвидировать перебои с поставками вакцин
12:53
Спорт
Российский пилот Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Великобритании
Все новости

Баранец заметил сходство таинственного самолета от Ростеха с американским F-35
Армия
Баранец заметил сходство таинственного самолета от Ростеха с американским F-35
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 17 июля. Новый самолет Ростеха может представлять собой аналог Су-57. Но в этом проекте есть «что-то американское», заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее российская госкорпорация анонсировала презентацию принципиально нового самолета. Машина будет представлена в рамках выставки МАКС-2021. До тех пор никаких подробностей проекта Ростех не раскрывает.

Таинственный самолет уже привлек внимание экспертного сообщества во всем мире. Виктор Баранец, в свою очередь, пытался выяснить хоть какие-то детали у представителя компании.

«Я звонил в Ростех. Мне сказали: потерпите до 20-го, когда мы снимем этот чехол, — рассказал он в комментарии «Царьграду». — Тут еще мне мозги чуть ли не запутали, что в этом проекте участвовало КБ Яковлева».

Сам Баранец предполагает, что новинка станет однодвигательной версией Су-57. В то же время он заметил сходство машины с американским истребителем пятого поколения F-35.

«Я посмотрел его морду под чехлом, я вижу, что это не школа «Сухого», там что-то такое американское, чуть ли не F-35», — сказал Баранец.

Ранее сделанный Ростехом анонс прокомментировали в американском издании The National Interest. Аналитик Игорь Коротченко уверен, что на выставке будет представлен легкий истребитель пятого поколения, пишет сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Баранец заметил сходство таинственного самолета от Ростеха с американским F-35
россия ростех баранец МАКС-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru