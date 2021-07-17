Баранец заметил сходство таинственного самолета от Ростеха с американским F-35

Москва, 17 июля. Новый самолет Ростеха может представлять собой аналог Су-57. Но в этом проекте есть «что-то американское», заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее российская госкорпорация анонсировала презентацию принципиально нового самолета. Машина будет представлена в рамках выставки МАКС-2021. До тех пор никаких подробностей проекта Ростех не раскрывает.

Таинственный самолет уже привлек внимание экспертного сообщества во всем мире. Виктор Баранец, в свою очередь, пытался выяснить хоть какие-то детали у представителя компании.

«Я звонил в Ростех. Мне сказали: потерпите до 20-го, когда мы снимем этот чехол, — рассказал он в комментарии «Царьграду». — Тут еще мне мозги чуть ли не запутали, что в этом проекте участвовало КБ Яковлева».

Сам Баранец предполагает, что новинка станет однодвигательной версией Су-57. В то же время он заметил сходство машины с американским истребителем пятого поколения F-35.

«Я посмотрел его морду под чехлом, я вижу, что это не школа «Сухого», там что-то такое американское, чуть ли не F-35», — сказал Баранец.

Ранее сделанный Ростехом анонс прокомментировали в американском издании The National Interest. Аналитик Игорь Коротченко уверен, что на выставке будет представлен легкий истребитель пятого поколения, пишет сайт 360tv.ru.