Медики диагностировали перелом лодыжки у капитана аварийно приземлившегося Ан-28

Томск, 17 июля. Командир аварийно приземлившегося в тайге пассажирского самолета Ан-28 находится в Томской областной клинической больнице, у него диагностировали перелом лодыжки.

Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Пациент проходит лечение в травматологическом отделении, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Накануне воздушное судно, на борту которого находились 18 человек, совершило жесткую посадку из-за отказа всех двигателей. В результате ЧП пострадали пилот и одна из пассажирок.

Специалисты взяли образцы топлива поврежденного самолета для экспертизы. Одной из версий отказа двигателей является заправка некачественным горючим.