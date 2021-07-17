Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 13:05
13:03
Происшествия
Суд изберет меру пресечения для москвички по делу о ДТП со сбитыми детьми
13:01
Общество
Врачам США пандемия на руку: Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в Америке
13:00
Спорт
Перспективного хоккеиста Логана Майлу списали со счетов девять клубов НХЛ
12:59
Экономика
Некоторые россияне с 1 августа смогут рассчитывать на прибавку к пенсии
12:56
Общество
Спасателям удалось вызволить застрявшую между зданиями голую американку
12:56
Общество
Мэр Сочи привился от коронавируса
12:55
Происшествия
Жертвами ДТП с грузовиком под Рязанью стали три человека
12:53
Политика
Журавлев о письме жителей омского села Меркель: Не дай бог осуществится ваша мечта
12:53
Общество
Президент Татарстана потребовал ликвидировать перебои с поставками вакцин
12:53
Спорт
Российский пилот Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Великобритании
Все новости

Медики диагностировали перелом лодыжки у капитана аварийно приземлившегося Ан-28

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:24
Происшествия
Медики диагностировали перелом лодыжки у капитана аварийно приземлившегося Ан-28
wikipedia.org  /  Aleksandr Markin / CC BY-SA 2.0

Томск, 17 июля. Командир аварийно приземлившегося в тайге пассажирского самолета Ан-28 находится в Томской областной клинической больнице, у него диагностировали перелом лодыжки.

Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Пациент проходит лечение в травматологическом отделении, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Накануне воздушное судно, на борту которого находились 18 человек, совершило жесткую посадку из-за отказа всех двигателей. В результате ЧП пострадали пилот и одна из пассажирок.

Специалисты взяли образцы топлива поврежденного самолета для экспертизы. Одной из версий отказа двигателей является заправка некачественным горючим.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Медики диагностировали перелом лодыжки у капитана аварийно приземлившегося Ан-28
жесткая посадка томская область ан-28
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru