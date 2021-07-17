Глава Минфина назвал признак стабилизации экономической ситуации в России

Москва, 17 июля. Исполнение регионами России консолидированных бюджетов говорит о стабилизации экономической ситуации и росте доходов граждан, сообщается в материалах на сайте Минфина.

Фиксируется также положительная динамика исполнения субъектами налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов, приводятся слова главы министерства Антона Силуанова. Он обратил внимание на необходимость недопущения регионами ослабления финансовой дисциплины. При планировании бюджетов на ближайшие три года местным властям стоит сдерживать рост долга. Кроме того, следует не допускать образования просроченной кредиторской задолженности и следить за исполнением бюджетных обязательств.

Правительство на фоне пандемии коронавируса приняло меры по смягчению обязательств регионов. Но постоянное освобождение от финансовой ответственности может стать причиной снижения бюджетной дисциплины, отметил Силуанов.

Глава Минфина объяснил, почему рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-».

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Негативные последствия пандемии в целом уже преодолены, принятые в стране меры позволяют уже в текущем году перейти к росту экономических показателей, приводит его слова INFOX.