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Настасья Самбурская спровоцировала травлю хейтера с помощью «доски позора»
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская спровоцировала травлю хейтера с помощью «доски позора»
instagram.com  /  @samburskaya

Москва, 17 июля. Актриса Настасья Самбурская жестко отреагировала на острый комментарий интернет-пользователя. Поклонники атаковали хейтера в поддержку российской кинозвезды.

Экс-звезда ситкома «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская занята на съемках фильма «Умная Маша». Несмотря на тяжелый график, актриса не перестает радовать поклонников новыми фото в Instagram.

На одном из снимков компанию ей составил коллега по съемочной площадке Артем Ткаченко. Шутливое селфи звезд со скорченными лицами вызвало восторг фанатов, но одна из подписчиц оказалась недовольна «кривлянием» и назвала это «уродством». В ответ Самбурская опубликовала скриншот гневного комментария и личные фото из аккаунта обидчицы. Подписчики горячо поддержали пост звезды.

«Какие злые, несчастные люди»;

«Высшее мастерство — молча оскорбить человека его же словами»;

«Моя любимая рубрика», — написали фолловеры.

Вскоре «доска позора» спровоцировала особую активность армии фанатов Самбурской. Некоторые поклонники развернули травлю в аккаунте хейтера — той пришлось закрыть страницу из-за наплыва гневных сообщений, передает издание «Дни.ру».

Несмотря на конфликт с хейтером, в жизни Самбурской наступила светлая полоса. После суда против продюсера Виктора Дробыша актриса не только получила новую роль, но и въехала в квартиру после ремонта, которым похвасталась перед фанатами.

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самбурская звезды травля
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