ЕР запустила портал для предложений россиян перед выборами в Госдуму

Москва, 17 июля. «Единая Россия» запустила портал, через который каждый гражданин может направить свои предложения в предвыборную программу политсилы.

По данным пресс-службы партии, с этой программой «Единая Россия» пойдет на выборы в Государственную думу. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, таким образом ЕР получит срез мнений, а также сможет лучше понять ожидания людей и расставить приоритеты работы.

«Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает», — подчеркнул он.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что каждый желающий и заинтересованный россиянин может записаться в наблюдатели и следить за видеотрансляцией с участков на выборах в Госдуму. По ее словам, в ближайшее время ЦИК подготовит развернутое заявление по этому поводу.