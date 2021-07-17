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ЕР запустила портал для предложений россиян перед выборами в Госдуму
Политика
ЕР запустила портал для предложений россиян перед выборами в Госдуму
wikipedia.org

Москва, 17 июля. «Единая Россия» запустила портал, через который каждый гражданин может направить свои предложения в предвыборную программу политсилы.

По данным пресс-службы партии, с этой программой «Единая Россия» пойдет на выборы в Государственную думу. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, таким образом ЕР получит срез мнений, а также сможет лучше понять ожидания людей и расставить приоритеты работы.

«Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает», — подчеркнул он.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что каждый желающий и заинтересованный россиянин может записаться в наблюдатели и следить за видеотрансляцией с участков на выборах в Госдуму. По ее словам, в ближайшее время ЦИК подготовит развернутое заявление по этому поводу.

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единая россия госдума турчак
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