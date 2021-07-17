CNN: талибы могут захватить большую часть Афганистана уже в ближайшее время

Вашингтон, 17 июля. Специалисты американских разведслужб полагают, что движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) увеличивает темпы осуществления атак на города в Афганистане, передает телеканал CNN.

Вследствие ускорения наступательных операций талибов большая часть афганских территорий может быть захвачена уже в ближайшее время. Неминуемая опасность для Кабула пока что отсутствует, однако угроза продолжает увеличиваться. К такому выводу в CNN пришли после слов источника телеканала в Конгрессе США.

Сдерживать талибов от полного взятия под свой контроль афганских территорий удается благодаря возможности американцев наносить авиаудары по боевикам с воздуха. При этом в разведке США считают, что ситуация в регионе ухудшается, а террористы могут перекрыть для афганских властей импортные поставки, резюмировали в CNN.

Ранее сообщалось, что талибы установили флаг на мосту между Афганистаном и Таджикистаном. Кроме этого, боевикам удалось захватить ряд районов, граничащих с таджикскими территориями.

При этом движение «Талибан» выдвинуло условия трехмесячного перемирия с Кабулом. Террористы предложили афганским властям этот вариант в обмен на освобождение взятых под стражу талибов, передает сайт 360tv.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.