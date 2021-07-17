Профессор Матвейчев назвал «тараканом» пресс-секретаря Зеленского

Украинские государственные деятели в планетарном масштабе имеют позицию и статус «тараканов». Об этом в интервью ФАН заявил профессор и экс-советник Управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров остался недоволен результатами встречи американского лидера Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. По его словам, в беседе двух государственных деятелей не хватало конкретики в вопросах противостояния угрозе запуска газопровода «Северный поток — 2». Никифоров напомнил Байдену и Меркель, что те подписали совместную декларацию, в которой явно выразили намерение защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет». Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Зеленского выразил благодарность канцлеру ФРГ и президенту США за поддержку территориального суверенитета Украины.
«Кому вообще интересно мнение этого карликового представителя карликового президента карликового недогосударства? — возмутился Матвейчев. — Какой-то таракан на кухне пытается выражать свои мысли относительно того, какая «конкретика» должна звучать в диалоге хозяев квартиры — да наплевать на него и забыть!»
По мнению экс-советника Управления президента РФ по внутренней политике, человеку ход мыслей «насекомых» понять не дано — да и незачем.
«Это ни на что не влияет, и тратить время на подобные занятия нет никакого смысла, — убежден эксперт. — «Северный поток — 2» будет работать успешно, вне зависимости от мнения какой-то там Украины. Принудить Россию перекачивать газ через территорию этой страны никто не в состоянии! И никакой Байден, и никакая Меркель гарантий Киеву дать не могут!»
Собеседник ФАН подчеркнул, что партнерами Газпрома по «СП-2» с европейской стороны является не Правительство ФРГ, а несколько крупнейших нефтегазовых игроков ЕС, которые действуют через свои дочерние предприятия, чтобы избежать санкций.
«Там подписаны очень серьезные договора, и, если официальные немецкие власти попробуют их сорвать, им придется выплатить колоссальную неустойку, вплоть до 50 миллиардов долларов, — заявил Матвейчев. — ФРГ выплачивать такие суммы никому не собирается, так что никакой Байден и уж тем более Зеленский не смогут надавить на Берлин, чтобы заставить его отказаться от «Северного потока — 2». Киев может даже не пытаться фантазировать на сей счет».