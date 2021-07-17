Профессор Матвейчев назвал «тараканом» пресс-секретаря Зеленского

Украинские государственные деятели в планетарном масштабе имеют позицию и статус «тараканов». Об этом в интервью ФАН заявил профессор и экс-советник Управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров остался недоволен результатами встречи американского лидера Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. По его словам, в беседе двух государственных деятелей не хватало конкретики в вопросах противостояния угрозе запуска газопровода «Северный поток — 2». Никифоров напомнил Байдену и Меркель, что те подписали совместную декларацию, в которой явно выразили намерение защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет». Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Зеленского выразил благодарность канцлеру ФРГ и президенту США за поддержку территориального суверенитета Украины.

«Кому вообще интересно мнение этого карликового представителя карликового президента карликового недогосударства? — возмутился Матвейчев. — Какой-то таракан на кухне пытается выражать свои мысли относительно того, какая «конкретика» должна звучать в диалоге хозяев квартиры — да наплевать на него и забыть!»

По мнению экс-советника Управления президента РФ по внутренней политике, человеку ход мыслей «насекомых» понять не дано — да и незачем.

matveychev.ru / Олег Матвейчев

«Это ни на что не влияет, и тратить время на подобные занятия нет никакого смысла, — убежден эксперт. — «Северный поток — 2» будет работать успешно, вне зависимости от мнения какой-то там Украины. Принудить Россию перекачивать газ через территорию этой страны никто не в состоянии! И никакой Байден, и никакая Меркель гарантий Киеву дать не могут!»

Собеседник ФАН подчеркнул, что партнерами Газпрома по «СП-2» с европейской стороны является не Правительство ФРГ, а несколько крупнейших нефтегазовых игроков ЕС, которые действуют через свои дочерние предприятия, чтобы избежать санкций.