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Экс-солистка группы «Стрелки» Беретта гордится отказом основателю Playboy Хью Хефнеру

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:16
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Стрелки» Беретта гордится отказом основателю Playboy Хью Хефнеру
instagram.com  /  @juliaberetta1

Москва, 17 июля. Известная исполнительница Юлия Беретта рассказала о начале карьеры в группе «Стрелки» и откровенном предложении основателя Playboy Хью Хефнера, от которого она отказалась.

Вернувшись на сцену, артистка записала новый хит «Зая», который посвятила легендарному шоумену. В откровенном интервью блондинка призналась, что после фотосессии для Playboy со «Стрелками» ее заметили и позвали на индивидуальную работу.

«Я неожиданно для себя получила звонок от редакторов с предложением выйти на контракт с самим Хью Хефнером. Меня спросили, не хочу ли я сняться для Playboy одна, без девочек», — рассказала артистка «Собеседнику».

Предложение очень польстило артистке, но ей пришлось отказаться из-за высокой загруженности на гастролях и съемках. Спустя годы артистка гордится тем, что предложение поступило именно ей.

Спустя время ей поступил еще один звонок, представитель Хью Хефнера предложил Беретте лично пообщаться с шоуменом. Несмотря на страх и плохой английский, артистке удалось поговорить с ним.

«Пусть это были несколько минут, но они мне запомнились на всю жизнь. Хью вежливо поздоровался и поинтересовался, как мои дела. После этого я получила комплименты в адрес своей внешности, харизмы. Хью сказал: «Я профессионал и знаю, что в России очень-очень красивые женщины!»» — поделилась воспоминаниями звезда.

До сих пор Playboy является эталоном сексуальности и значим в карьере каждой девушки. Недавно для обложки журнала снялась популярная певица Клава Кока. В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала видео со съемок, чем обескуражила фанатов.

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хью хефнер playboy стрелки беретта
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