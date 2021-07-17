Мама попавшего под поезд школьника рассказала об опасности зацепинга

Трагедия в жизни Марии Петровой и ее 11-летнего сына Аркадия Аксенова случилась в декабре прошлого года. Знакомые заставили мальчика зацепиться за проезжающий состав, он попал под поезд и лишился ног. Теперь женщина рассказывает об опасности трейнсерфинга и призывает других родителей учить своих детей правильно пользоваться социальными сетями.

Мальчик не входил в субкультуру зацеперов, то есть людей, которые цепляются за внешнюю часть рельсовых транспортных средств и снимают это на видео. Признается, что попал под влияние плохой компании и не смог отказать.

«Я пытался съехать с темы. Но они начали мне говорить: «Если ты сейчас уйдешь, то мы обеспечим тебе плохую славу в школе. Тебе будет каждый первоклассник плевать в спину, тебя будут поджидать в туалете. Чтобы доказать, что я не трус и не слабак, я зацепился и поехал на нем», — вспоминает Аркадий.

Мария Петрова с трудом говорит о дне, когда ее сына переехало 36 вагонов товарного поезда. Ее поражает циничность «товарищей», которые бросили мальчика умирать на снегу и даже не вызвали скорую помощь.

Женщина рассказала, что мальчики, вовлекшие Аркадия в роковое развлечение, в итоге пожалели, что рано убежали. Однако не из-за того, что не помогли истекающему кровью школьнику. Они расстроились, что не засняли на камеру, как парень кричит от боли под составом.

«Эти ребята были одержимы съемками скандальных видео. Как я теперь знаю, в своеобразной зацеперской среде максимально ценятся видео, когда что-то произошло. Когда в камеру телефона попал трагичный случай, когда кто-то из товарищей по развлечению пострадал», — возмущается женщина.

Сейчас 11-летний Аркаша вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Он рассказал, что пытается освоить протезы, которые причиняет ему большой дискомфорт. Также ребенка до сих пор мучают фантомные боли, напоминающие о том дне.

Мария Петрова считает, что уберечь детей от подобных трагедий может грамотное знакомство с Интернетом. По ее словам, это сравнимо с прогулкой по улице — нужно не наступать в грязь и обращать внимание на «светлые вещи».

«Ребенок, оказавшись в безграничном океане информации, лишен инструментов пользования. У него нет фильтров. Нужно ввести в позитивное русло Интернета, научить их пользоваться Сетью. Не обнулять: «Нет, здесь только курсы английского, больше ничего нет». А говорить: «Да, сынок, есть всякая дрянь. Понимаешь, не бывает мира, состоящего только из цветочков и бабочек», — объясняет женщина.

Следственный комитет ранее сообщил, что за 2018 год тяжелые травмы получили 23 несовершеннолетних зацепера, 11 из которых погибли.