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Зеленский в годовщину катастрофы MH17 призвал к наказанию виновных в трагедии

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:17
Политика
Зеленский в годовщину катастрофы MH17 призвал к наказанию виновных в трагедии
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 17 июля. Киев внимательно следит за судебным процессом по делу о крушении малайзийского «боинга» в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Необходимо привлечь к ответственности виновных в трагедии, сказал глава государства в седьмую годовщину крушения MH17. По словам Зеленского, это важно как для родственников погибших, так и для будущих поколений.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к странам — участницам международной организации и призвал их к сотрудничеству в расследовании катастрофы с рейсом MH17.

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