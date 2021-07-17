Зеленский в годовщину катастрофы MH17 призвал к наказанию виновных в трагедии

Киев, 17 июля. Киев внимательно следит за судебным процессом по делу о крушении малайзийского «боинга» в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Необходимо привлечь к ответственности виновных в трагедии, сказал глава государства в седьмую годовщину крушения MH17. По словам Зеленского, это важно как для родственников погибших, так и для будущих поколений.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к странам — участницам международной организации и призвал их к сотрудничеству в расследовании катастрофы с рейсом MH17.