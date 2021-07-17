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После жесткой посадки Ан-28 под Томском в больницу обратились 12 человек

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:39
Происшествия
После жесткой посадки Ан-28 под Томском в больницу обратились 12 человек
wikipedia.org  /  Artem Katranzhi / CC BY-SA 2.0

Благовещенск, 17 июля. Медицинская помощь потребовалась лишь 12 пассажирам самолета Ан-28, который в пятницу совершил экстренную посадку в тайге под Томском.

Как сообщил источник ФАН, остальные отказались ехать в медучреждение для обследования состояния их здоровья. У многих, кого все-таки удалось осмотреть врачам, оказались совсем несерьезные травмы. Они были отпущены домой.

В больнице остались двое. Речь идет о командире воздушного судна Анатолии Прыткове, у которого были диагностированы переломы ног. Согласно последним данным, сейчас он находится в отделении травматологии одной из томских больниц. И еще одна женщина с сотрясением головного мозга находится на лечении в отделении нейрохирургии.

Напомним, пассажирский Ан-28 совершил жесткую посадку через десять минут после вылета из аэропорта города Кедровый из-за отказа обоих двигателей. На борту находились 18 человек: 15 пассажиров и 3 члена экипажа, все остались живы. На месте работает следственная группа, которая выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее 360tv.ru сообщал о пробах горючего, которые следователи взяли на месте жесткой посадки самолета. Они будут направлены на экспертизу для проверки качества.

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жесткая посадка томская область ан-28
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