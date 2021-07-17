Врачам США пандемия на руку: Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в Америке

Тяжелая ситуация с коронавирусом в США изначально была спровоцирована системой здравоохранения, поскольку в ней нет профилактического направления. Об этом в беседе с ФАН рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Собеседник прокомментировал новость о том, что в США из-за дельта-штамма ухудшилась ситуация с коронавирусом.

«Вчера очень правильную мысль высказал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Он сказал, что сегодня эпидемия — это проблема непривитых, а не Америки. Это — очень правильное выражение. Думаю, они завершат вакцинацию и забудут эту проблему», — сообщил эксперт.

Геннадий Онищенко также оценил сообщения о том, что более 60% детей в Соединенных Штатах еще не получили прививку.

«Попытки вакцинировать детей сейчас тоже идут. У американцев есть свои вакцины. Если нужное средство будет найдено, то можно будет и детьми заняться. Я не думаю, что дети там особенно доминируют. Конечно, среди них есть рост [заболеваемости], поскольку изначально этот возрастной сегмент не был никак задействован, сейчас показатель среди молодого населения растет», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он поделился своим мнением о том, что в ряде штатов врачам запретили агитировать население прививаться.

«Это — глупость. Как раз агитировать-то надо. ˂…˃ Тяжелая ситуация с коронавирусом в США была спровоцирована изначально, потому что у них в медицине нет профилактического направления. Лечащие врачи заинтересованы в том, чтобы было больше больных, они за это деньги получают. Там у них около миллиона умерших, 32 миллиона переболело из числа граждан Соединенных Штатов Америки. В связи с тем, что достаточно активно идет вакцинация, ситуация немного стабилизировалась, но продолжать ее надо», — подытожил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии в столице крупнейшего в России прививочного пункта. Данный центр размещен на площадке Гостиного двора и способен принимать до 50 человек одновременно, обеспечивая вакцинацию до 6000 человек в сутки.