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Защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард опроверг информацию об уходе из клуба

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:07
Спорт
Защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард опроверг информацию об уходе из клуба
Global Look Press  /  Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com

Лас-Вегас, 17 июля. Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трейл Блейзерс» Дэмиан Лиллард готов остаться в клубе на следующий сезон.

Ранее появилась информация, что звездный игрок попросил руководство команды отпустить его. Сообщалось, что Лиллард якобы был недоволен игрой своих партнеров в текущем плей-офф НБА. Кроме того, утверждалось, что защитник всерьез хотел бы побороться за победу в чемпионате.

Потенциальными следующими клубами для Лилларда могли стать «Голден Стейт» и «Милуоки», однако разыгрывающий защитник отрицает сообщения о просьбах присоединиться к другой команде, передает газета The New York Times. Лиллард на данный момент находится в тренировочном лагере сборной США и полностью сфокусирован на предстоящей Олимпиаде.

Ранее баскетболист петербургского «Зенита» Уилл Томас покинул сине-бело-голубых. Тяжелый форвард присоединился к казанскому «Униксу», который в следующем сезоне выступит в Евролиге.

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