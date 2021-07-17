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Экономист Куреев назвал тему МН17 методом давления на Россию

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:07
Политика
Экономист Куреев назвал тему МН17 методом давления на Россию
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Москва, 17 июля. Крушение самолета Boeing-777 рейса МН17 продолжат использовать для давления на Россию и создание негативного имиджа страны, считает эксперт Артем Куреев.

Как отметил эксперт Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Куреев, таким образом дело об авиакатастрофе будут использовать для создания имиджа России как державы-агрессора.

«Сбитый самолет оказался крайне нужен ЕС и Украине в 2014 году для ужесточения санкций и нового витка антироссийской риторики», — считает Куреев.

Сейчас прозападные СМИ и политики могут воспринять любые сфабрикованные доказательства по MH17 как настоящие вне зависимости от их качества, говорит эксперт. Фактически в деле будет иметь важность все, что вписывается в антироссийскую повестку, заключил он.

Ранее аналогичную точку зрения высказал политолог Руслан Бортник. По его мнению, решение по делу МН17 будет максимально использовано против России.

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россия мн17 куреев
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